La Pro Loco di Camigliatello Silano è lieta di presentare “Una Montagna di Sport”, un evento di promozione territoriale che si terrà a Camigliatello Silano sabato 1 e domenica 2 giugno 2024. L’evento nasce con l’obiettivo di diffondere le attività sportive e outdoor che caratterizzano il territorio di Camigliatello Silano, evidenziandone i benefici per la salute fisica e mentale di chi le pratica.

Patrocinato dal Comune di Spezzano della Sila, dall’Ente Parco Nazionale della Sila, dal Gal Sila e dall’Unpli Cosenza, “Una Montagna di Sport” si propone come un’occasione imperdibile per turisti e residenti per scoprire e vivere appieno la bellezza della Sila nel cuore della primavera, quando il paesaggio è al culmine della sua bellezza e varietà.

Un Programma Ricco e Variegato

L’evento prevede la presenza di stand e spazi promozionali nel centro di Camigliatello, arricchiti da dimostrazioni pratiche che permetteranno ai partecipanti di vivere in prima persona le molteplici attività outdoor offerte dall’altopiano silano. Le associazioni coinvolte nell’iniziativa includono:







Soccorso Alpino

CAI Cosenza

Cal FISI

Sila Sport Adventure

Scuola Italiana Nordic Walking

Guide Ufficiali Parco Nazionale della Sila

Sila Fishing Guide

Sci Club Camigliatello

Sci Club Montenero

Yoga Natura e Meditazione

Sila Percorso Naturale

ASD TMC 360 con il progetto Sila 3 Vette

Amici della Montagna

Attività per Tutti i Gusti

Tra le attività previste nel programma spiccano:

Escursioni guidate nel Parco Nazionale della Sila

Escursioni in mountain bike (MTB)

Camminate in Nordic Walking

Escursioni di pesca

Sessioni di yoga

Dimostrazioni di Skiroll

Orienteering

Forest Therapy

Eventi Speciali

Domenica 2 giugno, alle ore 11:00, si terrà la “Marcia della Salute”, un percorso di camminata in cui tutti i partecipanti potranno condividere l’esperienza con gli organizzatori e le associazioni coinvolte.

Inoltre, sabato 1 giugno alle ore 16:00, si terrà un convegno dedicato ai benefici che la montagna, e in particolare la Sila, offre alla salute. Il tema del convegno sarà “Montagna, Sport e Benessere, il mix perfetto per vivere meglio”. Tra gli interventi previsti, vi saranno rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni del settore e importanti figure della ricerca e della medicina. Parteciparà anche l’Assessore alle Aree Interne della Regione Calabria, on. Gianluca Gallo.

Un’Invito alla Scoperta

“Una Montagna di Sport” è un’occasione unica per scoprire la ricchezza naturale e le opportunità sportive offerte dalla Sila, promuovendo uno stile di vita sano e attivo. Vi aspettiamo dunque sabato 1 e domenica 2 giugno a Camigliatello Silano per un weekend di salute, divertimento e contatto con la natura. Non mancate!