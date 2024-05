L’Istituto Comprensivo “Casopero” di Cirò Marina (KR) ha recentemente completato un’importante esperienza formativa nell’ambito del progetto Erasmus+ “In Cerca di Nuovi Orizzonti … Andiamo!” (Looking for New Horizons … Let’s Go!) codice progetto: 2023-1-IT02-KA122-SCH-000144911. Il corso, intitolato “School Without Borders – School Internationalisation in Action”, si è tenuto presso il L.E.A.R.N. Institute di Laigneville, Francia, dal 20 al 24 maggio.

Durante questa settimana, il personale scolastico ha avuto l’opportunità di esplorare i numerosi benefici e le opportunità offerte dall’internazionalizzazione scolastica. Le attività del corso sono state strutturate attorno all’analisi dei bisogni della comunità scolastica, con l’obiettivo di identificare traguardi concreti e coerenti per le iniziative legate al programma Erasmus, favorendo lo sviluppo di un mindset culturale orientato all’internazionalizzazione.

Uno degli aspetti chiave del corso è stato il valore dell’integrazione degli stakeholders, fondamentale per valorizzare la progettazione Erasmus all’interno dell’Istituto. Durante il corso, i partecipanti hanno avuto modo di comparare le pratiche educative di Francia e Lettonia, ottenendo una comprensione approfondita del management di un progetto internazionale.







Ancora una volta, l’Istituto Comprensivo “Casopero” si è confermato un protagonista attivo nel panorama della scuola europea, rispondendo alle esigenze degli alunni e dimostrando una forte capacità di sviluppare competenze e conoscenze necessarie per una strategia internazionale di successo. Questo progetto rappresenta un passo importante nello sviluppo del curriculum e nella valorizzazione del benessere complessivo degli studenti, ponendo l’Istituto all’avanguardia nell’educazione contemporanea.

La partecipazione a questo progetto Erasmus+ è un ulteriore esempio dell’impegno dell’Istituto Comprensivo “Casopero” verso l’innovazione educativa e l’apertura a nuove prospettive internazionali, confermando il ruolo della scuola come un ponte verso un futuro più inclusivo e globalizzato per tutti i suoi studenti.