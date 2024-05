Migliore impresa del settore vitivinicoltura per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved, con sede legale nella regione Calabria”.

Con questa significativa motivazione le Cantine Ippolito 1845 di Cirò Marina, conquistano un nuovo prestigioso successo a livello nazionale: il “Premio Industria Felix”, assegnato quest’anno alle 141 Aziende più competitive del Sud Italia, selezionate tra ben 700mila monitorate da un Comitato Scientifico dell’“Industria Felix Magazine”, il trimestrale di economia e finanza in uscita con il Sole 24 Ore.

È proprio il magazine a organizzare, da ben 57 edizioni, l’evento, con la collaborazione dell’Università Luiss Guido Carli, Cerved e A.C. Industria Felix, il sostegno di Confindustria, il patrocinio di Confindustria Campania, la partnership di Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group e Dalmine Logistic Solution e la media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos.

La cerimonia di consegna del Premio, condotta dalla giornalista del Tg1 Maria Soave, si è tenuta il 28 maggio scorso presso l’Auditorium della Città della Scienza di Napoli, alla presenza delle autorità regionali e locali e più di 500 imprenditori e manager provenienti dalle regioni coinvolte.

Le aziende premiate sono state selezionate tramite un algoritmo che, tra 700mila analizzate, ha individuato quelle con i migliori margini operativi lordi (MOL), un utile, un ROE positivo, un rapporto oneri finanziari/MOL inferiore al 50%, un numero di addetti pari o in crescita rispetto all’anno precedente e un Cerved Group Score di solvibilità, valutato attraverso modelli statistici che stimano la probabilità di insolvenza. Sono stati considerati anche altri parametri del conto economico, non vincolanti.

Il Presidente dell’azienda del cirotano, Vincenzo Ippolito, commenta con soddisfazione: “Sebbene misuriamo da tempo la qualità dei nostri vini mediante la partecipazione a concorsi enologici nazionali ed internazionali, questa è la prima volta che otteniamo una certificazione per l’“alta qualità” della nostra gestione economica e finanziaria. Questi attestati sottolineano che stiamo perseguendo con successo gli obiettivi fondamentali della nostra gestione aziendale”.







I parametri tecnici adottati dagli organizzatori del Premio, infatti, contrassegnano la solidità, l’affidabilità e la competitività delle Aziende selezionate, tra cui al Sud Italia se ne sono distinte appunto 141 tra Molise, Campania, Calabria, Basilicata e Sicilia, che hanno ricevuto gli attestati di “Alta Onorificenza di Bilancio”.

Per la Calabria sono state premiate 12 società, tra le quali Ippolito 1845, che è stata l’unica azienda vitivinicola calabrese e l’unica a conseguire il riconoscimento nella provincia di Crotone.

«Riteniamo – commenta ancora Ippolito – che questo riconoscimento rappresenti il frutto del nostro costante impegno quotidiano, che da anni pone al centro valori quali qualità, innovazione, legame con il territorio, competitività e sostenibilità. Siamo fieri di poterlo condividere con tutti i nostri clienti ed amici che quotidianamente scelgono i nostri vini, con i nostri consulenti e, soprattutto – conclude – con i nostri collaboratori, dalla vigna, alla cantina, al mercato.

Questi riconoscimenti – conclude il Presidente – evidenziano come la Calabria oggi sia in grado di primeggiare non solo nella produzione di vini, ma anche come simbolo di eccellenza imprenditoriale e di solidità finanziaria».