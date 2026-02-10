Esprimo vivo apprezzamento per il programma di valorizzazione e riqualificazione del Parco Archeologico di Capo Colonna a Crotone, promosso dal Ministero della Cultura, che si configura come un intervento di rilievo nazionale per la tutela, la conservazione e la piena fruizione di uno dei siti archeologici più significativi del nostro territorio.

L’impiego di importanti risorse economiche testimonia in maniera concreta l’attenzione delle istituzioni centrali verso aree di straordinario valore storico e culturale, ma al contempo caratterizzate da complesse esigenze infrastrutturali, ambientali e conservative.

Si tratta di un segnale forte che riconosce la centralità del patrimonio archeologico di Capo Colonna nel panorama culturale nazionale.

Rivestono un valore particolarmente significativo gli interventi finalizzati al miglioramento dell’accessibilità del sito, alla messa in sicurezza degli impianti, all’efficientamento energetico e alla riorganizzazione complessiva dei percorsi di visita e degli spazi museali. Tali azioni, orientate a un restauro e a un riallestimento improntati a criteri di completa accessibilità e sostenibilità, consentiranno una fruizione più moderna, inclusiva e rispettosa delle esigenze di tutti i visitatori, valorizzando al contempo l’identità storica del luogo.

Fondamentale è il ruolo che sta svolgendo il direttore del Parco Archeologico di Capo Colonna nel coordinamento degli interventi programmati, garantendo una visione unitaria e di alto profilo scientifico e gestionale. Il suo impegno contribuisce in modo determinante alla tutela del sito, alla valorizzazione del patrimonio e alla crescita qualitativa e quantitativa della fruizione del Parco.

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il programma in atto rafforza ulteriormente il ruolo del Parco Archeologico di Capo Colonna come presidio fondamentale di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale del Mezzogiorno, rappresentando al contempo un volano per lo sviluppo culturale, turistico ed economico del territorio.

Un percorso virtuoso che guarda al futuro, nel segno della cultura, della sostenibilità e della crescita dell’intera comunità.