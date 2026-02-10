Si è svolta nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” la cerimonia di conferimento della Menzione Speciale, prevista dal Regolamento Comunale per la concessione delle benemerenze civiche, al prof. Enrico Franza.

Il riconoscimento è stato conferito per l’impegno costante e qualificato che il prof. Franza ha profuso nel corso degli anni come autore, relatore e responsabile scientifico di convegni nazionali e internazionali, nonché come promotore di progetti di ricerca e di divulgazione.

Il prof. Franza, direttore creativo dell’Università Verde del Marchesato, si è distinto per un’attività di alto valore scientifico, culturale e civile, svolta nel corso di decenni a favore della tutela, della valorizzazione e della diffusione della conoscenza del patrimonio paesaggistico, ambientale e culturale del territorio crotonese, con particolare riferimento ai Calanchi della Vrica, quale spazio simbolico, storico e naturale di rilevante interesse scientifico e ambientale.

Un’attività che ha contribuito in maniera determinante allo studio, alla salvaguardia e alla valorizzazione di aree di rilevante interesse scientifico e ambientale, offrendo un apporto concreto alla crescita culturale e alla consapevolezza ambientale della comunità.

Nel consegnare la pergamena con la motivazione dell’onorificenza il sindaco Voce ha sottolineato: “con questa Menzione Speciale l’Amministrazione comunale intende rendere omaggio a una personalità che ha saputo coniugare rigore scientifico, passione civile e impegno divulgativo, mettendo il proprio sapere al servizio del territorio e della collettività. Il lavoro del prof. Franza rappresenta un esempio virtuoso di come la conoscenza possa diventare strumento di tutela e valorizzazione del nostro patrimonio ambientale”.

L’assessore alla Cultura Nicola Corigliano ha evidenziato: “la cultura scientifica e ambientale è un pilastro fondamentale per la crescita di una comunità consapevole. Il prof. Franza ha svolto e continua a svolgere un ruolo prezioso nella diffusione del sapere, coinvolgendo studiosi, studenti e cittadini in un percorso di conoscenza e responsabilità verso l’ambiente”

Il prof. Franza ha ringraziato l’Amministrazione comunale per l’onorificenza ricevuta, esprimendo il proprio apprezzamento per l’attenzione riservata al lavoro di ricerca e divulgazione svolto negli anni. Nel corso dell’incontro ha inoltre tenuto una lectio dedicata alla sua attività di ricercatore, ripercorrendo in particolare gli studi e le esperienze maturate sui sentieri della Vrica, illustrandone il valore scientifico, ambientale e culturale.

La cerimonia si è conclusa con un sentito applauso da parte dei presenti, a testimonianza dell’apprezzamento e della stima della comunità nei confronti del prof. Franza e del suo instancabile impegno scientifico e culturale