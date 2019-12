Parte il progetto sull’eccidio di Fragalà nel settantesimo anniversario, finanziato al Comune di Melissa dalla Regione Calabria

Parte il progetto sull’eccidio di FragalĂ nel settantesimo anniversario, finanziato al Comune di Melissa dalla Regione Calabria

La nota del Sindaco di Melissa, Raffaele Falbo

La Redazione

Melissa,

venerdì 20 Dicembre 2019.

“La memoria di un popolo nasce e acquista consistenza laddove esso abbia maturato una coscienza dei valori che lo contraddistinguono. La consapevolezza del possesso di un patrimonio culturale da salvaguardare e tramandare ai posteri, offre il punto di partenza da cui sviluppare una riflessione e un’interpretazione della propria realtĂ passata e presente. Così, ogni popolo, ogni cultura in differenti modi crea dei mezzi che attraversano il tempo e superano la mortalitĂ dell’uomo rendendo immortali ed eterni i valori e le azioni degli uomini”, è quello che afferma il sindaco di Melissa Raffaele Falbo nell’apprendere la notizia che il progetto sull’Eccidio di FragalĂ presentato alla Regione Calabria è stato il quarto ammesso e finanziato della graduatoria finale.

Il progetto finanziato dalla Regione Calabria con il contributo ad attività culturali in attuazione DGR 64/2019 per celebrazioni e anniversari, seminari e pubblicazioni scientifiche ha lo scopo di celebrare il settantesimo anniversario dell’eccidio di Fragalà attraverso eventi e attività che saranno spalmati nel territorio melissese tra gennaio e febbraio.

Nell’ottobre del 1949 i contadini calabresi marciarono sui latifondi per chiedere con forza il rispetto dei propri diritti. La polizia aprì il fuoco ed uccise 3 persone e ne ferì molti.

Le azioni del progetto hanno lo scopo di portare alla memoria gli eventi del passato e renderli presenti nel presente e nel futuro. Si vuole creare un dibattito corrente sulla storia e sulle sue funzioni sociali. Il progetto inizia con una conferenza di presentazione del progetto con lo scopo di presentare la proposta progettuale, illustrare gli obiettivi e i risultati attesi. Nel borgo di Melissa si terrĂ un convegno dal titolo “Fine ottobre del ’49 e storie di vita” e sarĂ tenuto da personalitĂ di importante spessore cultuale, storici, critici, giornalisti RAI e testimoni oculari della tragedia.

SarĂ inaugurata una mostra storico-fotografica nei locali del “Museo del Vino” all’interno del Borgo dal titolo “L’eccidio di FragalĂ e la riforma del latifondo nel Marchesato Crotonese”. La mostra sarĂ permanente per ricordare alla popolazione dei residenti ed a tutti gli avventori del borgo i fatti successi quel giorno di fine ottobre a Melissa e per contestualizzare quell’evento nel territorio del Marchesato Crotonese.

Altro evento sarĂ la mostra d’arte che sarĂ installata a Melissa ma che diverrĂ itinerante la quale racconta il territorio melissese “Melissa, negativo è positivo” con una tecnica di pittura innovativa dell’artista Mario Vetere, una mostra interattiva realizzata in negativo visibile in positivo attraverso lo smartphone o tablet invertendo i colori nelle impostazioni dei telefoni”, dunque un nuovo modo di rapportarsi con l’arte, dove sarĂ necessario di utilizzare il telefono.

Un’altra importante giornata sarĂ l’incontro con giornalisti RAI ed ospiti vari che si concluderĂ con un salotto letterario “Letteratura su FragalĂ e dialoghi con testimoni presenti ai fatti del ’49”, condotta dall’Avvocato Cataldo Calabretta giornalista, esperto di Diritto dell’Informazione.

La giornata finale del progetto prevede un Happening Teatrale dal titolo “Tre giovani di Melissa del ’49”. Spettacolo originale itinerante della compagnia “Teatro Ebasko” di Bologna con la regia di Simone Bevilacqua. Il progetto si concluderĂ con un incontro tra tutti coloro che hanno fatto sì che tutto potesse essere una nuova visione per la valorizzazione del patrimonio culturale e storico ed è quello che l’Amministrazione di Melissa si è prefissato accogliendo in questa occasione le proposte progettuali che le sono state sottoposte da due collaboratori come Alfonso Calabretta e Giuseppe Cerminara cultori ed amanti del territorio melisse.







© RIPRODUZIONE RISERVATA