“Io e te..un popolo di amici” lo spettacolo natalizio del Baby Kinder Park di Cirò Marina

Lo spettacolo natalizio è stata l’occasione per salutarsi e augurare a tutti un sereno e felice S. Natale

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 23 Dicembre 2019.

E’ stata l’occasione per salutarsi e augurare a tutti un sereno e felice S. Natale, ma soprattutto per sottolineare ancora una volta, come ha detto in apertura la dirigente, Lucia Sacco, “anche se diversi siamo tutti…. unici e perfetti”, volendo così ribadire l’importanza del tema dell’inclusione e della fratellanza universale. . Un tema portato in scena dei baby della scuola paritaria, curati dalle loro insegnanti, scelto per rafforzare i valori della solidarietà, della condivisione, della famiglia. I bambini, che si sono succeduti sul palco del teatro Alikia, seguiti come sempre dalle loro insegnanti e dalla regia attenta e amorevole della dirigente, Lucia Sacco, hanno così potuto trasmettere ad una sala gremita come sempre dai genitori, parenti e amici, il loro messaggio di gioia, con gli auguri di un felice e sereno S.Natale. In apertura l’attenzione è stata tutta per il video di presentazione delle attività dei baby della sezione nido e sezione primavera, ripresi durante le loro attività che ha strappato applausi ed emozioni vive. Per poi dare inizio allo spettacolo vero e proprio che è seguito tra canti e recitazioni a cura dei baby dei tre livelli. Uno spettacolo nello spettacolo che ha riscaldato i cuori delle centinaia di persone presenti che hanno applaudito i loro cari, riscoprendo per una sera, i veri valori del Santo Natale, dell’amore familiare, della solidarietà, con i baby riscaldare il cuore di tutti. A conclusione dello spettacolo la collaborazione inaspettata dei genitori dei baby del terzo livello che indossato il simbolico cappello di Babbo Natale, sono saliti sul palco per unirsi ai piccoli cari e gridare insieme a tutto il corpo insegnante e alla dirigente, “Buon Natale” a tutti.







© RIPRODUZIONE RISERVATA