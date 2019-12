Volley Femminile, il Torretta domina il derby con il Crotone

Le giallorosse in scioltezza sulle vicine di casa

Nunzio Esposito

CRUCOLI TORRETTA,

lunedì 23 Dicembre 2019.

FIDELIS TORRETTA – PALLAVOLO CROTONE 3-0 (25-21 / 25-22 / 25-21)

Le ragazze della Fidelis salutano in festa il 2019

PALLAVOLO CROTONE: Pioli (cap), Turetta, Gambuzza, Kus, Cesario, Capponi, Araldo, De Rose (libero); all.: 1° Pietro Asteriti, 2° Alfredo Argirò.

FIDELIS TORRETTA: Malena (cap), Sposato, Sergi, Chiesa, Murru, Conti, Prokopenko, Varcasia, Galuppi (libero); all.: 1° Luca Scandurra, 2° Antonio Stara.

Arbitri: Antonino Richichi e Mirko Crucitti. Segnapunti: Francesca Lamanna.

La Fidelis di coach Scandurra chiude col botto, come si sul dire, l’anno solare 2019, grazie all’ennesima prova convincente di questo gruppo giunto sabato scorso all’ottava vittoria in campionato, affermandosi così (se mai ce ne fosse stato bisogno) come terza forza del torneo in attesa dei big-match dell’anno che verrà .

Il tecnico aretuseo conferma il

sestetto che dalla prossima gara di Polistena potrĂ contare sul rientro di

Roberta Chiesa ormai completamente recuperata; sull’altro fronte mister

Asteriti deve rinunciare a Ranieri a causa di un infortunio, mentre la linea di

ricezione è affidata a Cesario, Capponi ed alla giovane De Rose, autrice di una

buona gara.

La partita vive di una supremazia

costante delle locali, con il Crotone che prova a spezzare il ritmo dell’azione

di Malena e compagne, le quali però giocano con più lucidità e concretezza: entrambe

le formazioni sono composte da atlete di ottimo livello e non mancano gli

scambi lunghi, combattuti e tecnicamente molto validi.

Il Torretta preme sull’acceleratore

e qualche errore di troppo consente alle ospiti di rimanere in partita, poi Sergi

illumina le proprie attaccanti con la consueta abilitĂ e Malena e Sposato

trascinano la squadra verso un successo maturato in tre set molto simili.

Un derby vissuto prevalentemente

sulla tenuta nervosa, quando Cristina Murru aziona la modalitĂ fast &

furios incenerisce le strategie tattiche della panchina rossoblĂą, Prokopenko

assume sempre maggiore consapevolezza del proprio potenziale mentre per Galuppi

esprime un’ulteriore prova di affidabilità e l’ottima prova di Ludovica Conti domina

nel confronto con le centrali avversarie.

La gara si chiude a favore delle

giallorosse che proseguono il cammino virtuoso intrapreso dall’inizio del

campionato, così come al contempo è evidente la differenza tra due squadre che,

a questo punto, devono concentrarsi su obiettivi distinti.

Ora la Volley Torretta può

gustarsi le vacanze natalizie all’insegna dell’orgoglio, in una stagione che

sta andando oltre le piĂą ottimistiche previsioni, anche se ci sarĂ da lavorare

ancora con maggiore volontà e determinazione per mantenere l’ambiziosa

media-punti.

A fine gara doveroso il saluto

del Presidente Antonio Capalbo: “Un augurio di buon Natale e felice anno nuovo

a tutti i sostenitori che ci seguono e ci sostengono, quest’anno stiamo

raccogliendo i frutti di un lavoro che parte da lontano e di cui siamo fieri. Faccio

i complimenti a tutto lo staff, ai coach Luca Scandurra ed Antonio Stara, al

preparatore atletico Prof. Trombino, alle splendide atlete che stanno onorando

la maglia della Volley Fidelis Torretta; i risultati ci danno fiducia, vogliamo

fortemente essere protagonisti di qualcosa d’importante, dobbiamo continuare a

sognare, e con la mentalitĂ e le doti tecniche delle nostre atlete nessun

traguardo ci sarà precluso.”

Con questi ulteriori tre punti,

la Fidelis mantiene quindi il terzo posto solitario (a quota 25), ma rimane invariato

il distacco con le battistrada Volley Reghion Reggio Calabria (29 punti),

vittoriosa sul Polistena, e Akademia S.Anna Messina (28) che si aggiudica il

derby casalingo con la Hub Ambiente Teams.







