Nasce la “Stanza Arcobaleno” nella scuola dell’infanzia dell’Istituto comprensivo A. Rosmini di Crotone

L’idea è nata da Elouise, mamma di Eleonora, una bambina con disabilitĂ

Crotone,

giovedì 09 Gennaio 2020.

Mamma

Elouise, sin dai primi giorni di scuola, ha rappresentato l’esigenza

di sua figlia di uno spazio accogliente in cui potersi rifugiare,

effettuare i cambi necessari, trovare la calma nel caso della

somministrazione di farmaci.

Nell’impossibilità che venisse realizzata dalla scuola, questa idea ha

incontrato la generosità dei genitori dell’Istituto Rosmini, in particolare la

caparbietĂ di Valentina, anche lei genitore alla scuola dell’infanzia. Così, insieme

hanno organizzato una gara di solidarietĂ alla quale hanno preso parte tante

famiglie, insegnanti, amici, attivitĂ commerciali, associazioni, donando ognuno

ciò che poteva e sentiva.

Grazie anche alla disponibilitĂ offerta dal dirigente scolastico dott.ssa

Maria Fontana Ardito, Ă© stato possibile usufruire di un’auletta in disuso per trasformarla in uno

spazio idoneo per accogliere i bambini che ne abbiano la necessitĂ .

“L’obiettivo, spiegano le mamme, è quello di andare incontro alle esigenze

di ogni bambino, con disabilitĂ e non, rendendo la scuola un luogo davvero

accogliente, in cui ritrovarsi e imparare cose nuove, un luogo inclusivo.

Inoltre

il messaggio che le mamme della Rosmini intendono inviare a tutti i

genitori è quello di non abbandonarsi di fronte alle difficoltĂ

esistenti nella

crescita di un figlio, soprattutto se con disabilitĂ , di non chiudersi

in se stessi, ma di rivendicare i propri diritti e soprattutto

quelli dei propri figli con determinazione e, se necessario, saper

tendere una

mano per ricevere aiuto.

Con l’augurio che la Stanza Arcobaleno dell’I.C. Rosmini sia la prima di

una lunga serie, Elouise e Valentina ringraziano tutti per la grande partecipazione

e generositĂ dimostrata e invitano i genitori crotonesi ad adoperarsi per

realizzare una Stanza Arcobaleno in tutti gli istituti scolastici del territorio.







