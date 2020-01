Crotone, Parco Pitagora: l’Associazione #IoResto pianta 5 ulivi “simboli di rinascita”

La nota di Giovanni Pitingolo Presidente Associazione #IoResto

Crotone,

giovedì 16 Gennaio 2020.

Nella giornata di martedì 14 gennaio l’associazione #IoResto ha proceduto alla piantumazione di 5 piante di ulivo all’interno del Parco Pitagora, aderendo all’iniziativa “adotta il parco” promossa dal Consorzio di Cooperative Sociali Jobel.

La decisione di arricchire di nuovi alberi il parco nasce dalla volontà di mostrarsi parte attiva in un più ampio percorso di cambiamento positivo, con azioni pratiche e concrete messe in atto con l’obiettivo di contribuire a sviluppare la consapevolezza che prendersi cura degli spazi collettivi aiuta a sviluppare il senso di appartenenza.

Anche la scelta degli alberi non è stata casuale: l’ulivo, per le sue straordinarie caratteristiche è simbolo di vita, di rinascita.

Cosi come il tempo farĂ crescere questi ulivi – ha dichiarato Giovanni Pitingolo, presidente dell’Associazione #IoResto – ognuno di noi ha il dovere di far crescere, giorno dopo giorno, quel senso di responsabilitĂ , rispetto, partecipazione, condivisione e cooperazione, che contribuirĂ a renderci parte attiva, positiva e propositiva dell’intera comunitĂ : abbiamo il dovere di prenderci cura della nostra cittĂ . Sono le persone a fare i luoghi ed è per questo che siamo convinti che la rinascita di Crotone può avvenire solo grazie alla volontĂ ed all’impegno dei suoi cittadini.







