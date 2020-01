Elezioni regionali 2020, la crotonese Flora Sculco (Democratici Progressisti) eletta per la seconda volta. I nomi degli eletti

Sarà l’unica rappresentante in Regione della città di Crotone per il secondo mandato

Giuseppe Livadoti

CROTONE,

lunedì 27 Gennaio 2020.

Il

successo del centrodestra e l’elezione a presidente di Iole Santelli, era

scontato fin dalla composizione degli schieramenti. Le sei Liste che

appoggiavano la candidata presidente del centrodestra, contro le tre a sostegno

di Pippo Callipo, davano per scontato il risultato rafforzato dalla legge

elettorale regionale che non prevede il voto disgiunto. Ciò che non era

scontato l’elezione dei vari candidati di ogni schieramento. Ad urna svuotate,

molte conferme e qualche newentre. Crotone avrĂ ancora un solo rappresentante,

si tratta di Flora Sculco eletta nel centrosinistra con la lista “Democratici

Progressisti”. A seguire i nomi degli eletti:

Forza Italia – cinque: Gianluca Gallo (Cs); Antonio De Caprio (Cs); Domenico Tallini (Cz); Frank Mario Santacroce (Cz); Giovanni Amuozzolo (Rc).

Lega – quattro: Piero Santo Molinaro (Cs); Clotilde Minasi (Rc); Filippo Mancuso (Cz); Pietro Raso (Cz).

Fratelli d’Italia – quattro: Luca Morrone (Cs); Filippo Maria Pietropaolo (Cz); Giuseppe Neri (Rc); Domenico Creazzo (Rc).

Santelli Presidente – due: Pier Luigi Caputo (Cs); Vito Pitari (Cz).

Casa della LibertĂ – due: Baldo Esposito (Cz); Giacomo Crinò (Rc);

Udc – due: Giuseppe Graziano (Cs); Nicola Paris (Rc).

Pd – cinque: Mimmo Bevacqua (Cs); Carlo Guccione (Cs); Nicola Irto (Rc); Luigi Tassone (Cz); Raffaele Mammoliti (Cz).

Callipo Presidente – tre: Graziano Di Natale (Cs); Domenico Consoli (Cz); Marcello Anastasi (Rc).

Democratici progressisti – due: Giuseppe Aita (Cz); Flora Sculco (Cz-Kr).

Il candidato presidente del centrosinistra Pippo Callipo entra in consiglio come migliore perdente.







© RIPRODUZIONE RISERVATA