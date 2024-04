Share on Twitter

Sabato 20 aprile 2024, il Teatro Ariston di Sanremo ha ospitato il gran finale del Festival della Creatività Mondiale, con un palcoscenico dedicato alle eccellenze in Musica, Canto, Danza e Moda. La serata ha visto la premiazione dei vincitori assoluti dei vari concorsi, nonché la consegna degli ambiti Award GEF 2024, tra cui il prestigioso “Global Education Award”.

Ma la notte è stata particolarmente memorabile per Crotone, che si è aggiudicata il prestigioso “Delfino d’Argento” con la sua orchestra giovanile Maria Grazia Cutuli. Questo riconoscimento rappresenta un traguardo straordinario per la giovane orchestra e per la città di Crotone.

Il maestro d’orchestra Damiano Morise di Cirò Marina, visibilmente commosso, ha commentato: “Dirigere nel Teatro Ariston era uno dei miei sogni nel cassetto; arrivare a vincere la categoria delle orchestre era impensabile; addirittura vincere il Trofeo ASSOLUTO del Festival della Creatività Mondiale, era surreale! Eppure è accaduto…”







Morise ha espresso la sua profonda gratitudine verso la Dirigente Dott.ssa Annamaria Maltese, i colleghi Giovanni Cortese e Luigi Tassone, i docenti accompagnatori, i ragazzi dell’orchestra e, soprattutto, i loro genitori. Questo successo è il frutto di anni di lavoro, passione e dedizione da parte di tutti i membri dell’orchestra.

Inoltre, durante la serata sono stati consegnati gli Award GEF 2024 in diverse categorie, tra cui il prestigioso “Global Education Award”. Questo riconoscimento internazionale è stato conferito a Personalità ed Associazioni che hanno contribuito significativamente allo sviluppo e alla crescita dell’educazione attraverso pensieri, parole ed azioni.