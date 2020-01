Al via l’indirizzo Sportivo all’Istituto Comprensivo “M. G. Cutuli” di Crotone

Il Dirigente Scolastico, dott.ssa Annamaria Maltese, ha presentato il nuovo indirizzo: “Si tratta di un PROGETTO INNOVATIVO E ORIGINALE per la città di Crotone

Crotone,

martedì 28 Gennaio 2020.

Al nuovo in indirizzo sperimentale “Classe Digitale”, l’I.C. M. G. Cutuli”, per l’a.s. 2010/2021, potenzia la propria Offerta formativa con l’introduzione del nuovo Indirizzo: “Sportivo”

La pratica sportiva come opportunitĂ di formazione e di crescita. L’attuazione del Corso a Indirizzo Sportivo consolida la Forte Tradizione Sportiva dell’istituto;

Durante l’incontro tenutosi Martedì 21 gennaio 2020 nei locali dell’Istituto Comprensivo “M.G. Cutuli” di Crotone, nell’ambito della seconda delle due giornate di “Scuola aperta”, il Dirigente Scolastico, dott.ssa Annamaria Maltese, ha presentato il nuovo indirizzo: “Si tratta di un PROGETTO INNOVATIVO E ORIGINALE per la città di Crotone, “culla di atleti” e dallo straordinario patrimonio culturale e sportivo. La scelta di aprire un INDIRIZZO SPORTIVO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO “CORRADO ALVARO”, nasce dall’esperienza ormai decennale di questa scuola che, considerando la valenza educativa dello sport, ha attivato, per la prima volta, nell’ a.s. 2010/2011 il Centro Sportivo Scolastico, “CUTULI SPORT-CENTRO” con l’obiettivo prioritario di passare Dalla SCUOLA in orario TRADIZIONALE (la Scuola delle materie…del mattino) Alla SCUOLA in orario CONTINUO (“Scuole Aperte”… Scuola delle esperienze), che miri al potenziamento fisico-motorio integrando la pratica curricolare. Lo sport, pertanto, costituisce l’opportunità formativa privilegiata per l’acquisizione di competenze sociali che permettono |’instaurazione di un clima positivo, inclusivo e di collaborazione che facilita tutti gli apprendimenti.

Il percorso propone, con una didattica laboratoriale coinvolgente e attiva, diverse tematiche trasversali con forte interconnessione con il curricolo. Sono previste due (2) ore curriculari in più di attività fisica alla settimana, svolte dagli insegnanti di Scienze Motorie appartenenti all’istituto, che nel corso del triennio saranno coadiuvati da personale tecnico delle associazioni sportive. Per l’accesso all’indirizzo sportivo sono previste delle apposite Prove Motorie Attitudinali, predisposte dagli insegnanti di Scienze Motorie della scuola per tutti gli alunni che, all’atto dell’iscrizione, abbiano manifestato la volontà di frequentare la sezione ad indirizzo sportivo, con apposita dichiarazione consegnata all’Ufficio alunni entro 31/01/2020. Alla presentazione è intervenuto il Coordinatore di Educazione Fisica ATP Crotone, Prof.re Santino Mariano, che ha sottolineato l’importanza dello sport nelle scuole, dove la sua dimensione etica e culturale è finalizzata all’affermazione di valori quali la democrazia, la partecipazione, la solidarietà , la libertà , ai quali non possiamo rinunciare. Santino Mariano sottolinea come la promozione della cultura sportiva permette di acquisire un atteggiamento positivo verso l’impegno personale anche quando l’esperienza assume carattere di competitività ; Il percorso triennale di INDIRIZZO SPORTIVO, continua il prof. Mariano, esaminando tutti i percorsi attivati nell’ambito del “Cutuli Sport- Centro” ormai da tanti anni, oltre alle attività di potenziamento di educazione fisica , svolte con risorse interne, opportunamente richieste, ed esterne, ha principalmente l’obiettivo di esprimere e potenziare ulteriormente tutte le attività e tutte le esperienze in un unico PERCORSO CONTINUO ACCREDITATO.

L’ I.C. “M. G. Cutuli ha, pertanto, scelto l’indirizzo sportivo, puntando sullo sport come opportunità formativa che aiuti l’alunno a maturare nella disciplina e nell’impegno, oltre a formarlo come cittadino responsabile e propositivo.

Lo sport come valore per la vita…"Scuola e Sport nella formazione del cittadino del domani…"







