Sulle spiagge di Torre Melissa sventola la “Bandiera Verde 2020”, per la sesta volta si riconferma località a misura di bambino

Anche quest’anno Torre Melissa viene premiata con la Bandiera Verde come località a misura di bambino

Torre Melissa,

mercoledì 05 Febbraio 2020.

La Bandiera Verde sventola anche per il 2020 a Melissa, si riconferma per il 6° anno consecutivo per il proprio litorale, cioè spiaggia a misura di bambino. I requisiti per tale titolo rispondono a criteri predisposti e valutati dai pediatri, che considerano, appunto, la spiaggia a misura di bambino.

Sono 144 le località di mare italiane, spagnole e quest’anno anche romene insigniti del riconoscimento dei pediatri, che si sono aggiudicate la bandiera in termini di acqua pulita e bassa vicino la riva, spiaggia con sabbia predisposta per il gioco, controllo dei bagnini, vicinanza di locali e aree per il ristoro e per lo sport.

Queste le Bandiere Verdi 2020 in Calabria:

Bianco (RC), Bova Marina (Reggio Calabria), Bovalino (Reggio Calabria), Capo Vaticano (Vibo Valentia), Cariati (Cosenza), Cirò Marina-Punta Alice (Crotone), Isola Capo Rizzuto (Crotone), Locri (Reggio Calabria), Melissa-Torre Melissa (Crotone), Mirto Crosia-Pietrapaola (Cosenza), Nicotera (Vibo), Palmi (Reggio Calabria), Praia a Mare (Cosenza), Roccella Jonica (Reggio), Santa Caterina dello Jonio Marina (Catanzaro), Siderno (Reggio Calabria), Soverato (Catanzaro), Squillace (Catanzaro).







