Coronavirus a Milano e Torino. In Italia due morti e 79 contagi, 54 solo in Lombardia Deceduti un 78enne del Padovano e una donna di 75 anni a Codogno. Positivi anche un uomo di Sesto San Giovanni ricoverato al San Raffaele e un abitante di Mediglia. C’è poi un 40enne piemontese che lavora in Lombardia. […]

La Redazione24

domenica 23 Febbraio 2020.

Coronavirus a Milano e Torino. In Italia due morti e 79 contagi, 54 solo in Lombardia

Deceduti un 78enne del Padovano e una donna di 75 anni a Codogno. Positivi anche un uomo di Sesto San Giovanni ricoverato al San Raffaele e un abitante di Mediglia. C’è poi un 40enne piemontese che lavora in Lombardia. Il CdM approva “misure straordinarie”. Conte: “Limiti alla circolazione per contenere il contagio”



