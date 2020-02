Neoclassico trumpiano

Lo stile architettonico non è materia molto mainstream: ed è probabile dunque che la presa di posizione edilizia di Trump non sarà centrale nella campagna per la sua rielezione. Il presidente americano però sta pensando a un piano di restaurazione del vecchio stile (qualunque cosa voglia dire) per g continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

domenica 23 Febbraio 2020.

Lo stile architettonico non è materia molto mainstream: ed è probabile dunque che la presa di posizione edilizia di Trump non sarà centrale nella campagna per la sua rielezione. Il presidente americano però sta pensando a un piano di restaurazione del vecchio stile (qualunque cosa voglia dire) per g

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA