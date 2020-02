Stadio e Serie A, Friedkin junior Ã¨ giÃ  al lavoro

Stadio e Serie A, Friedkin junior è già al lavoro

domenica 23 Febbraio 2020.

Stadio e Serie A, Friedkin junior è già al lavoro

In attesa di diventare proprietari (la firma del preliminare potrebbe arrivare in settimana) il patriarca Dan e suo figlio Ryan stanno già progettando. Ma sul fronte stadio non arrivano buone notizie



