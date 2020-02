Parte dal 28 febbraio e si ripeterà ogni 15 giorni la manifestazione “I Produttori raccontano”

Parte dal 28 febbraio e si ripeterĂ ogni 15 giorni la manifestazione “I Produttori raccontano”

Iniziativa voluta da Slow Food Crotone, dal Consorzio maiale nero d’Aspromonte, dall’APZ, dal Gal Kroton e da chi ospita la rassegna l’ARCI-Crotone

La Redazione

Crotone,

mercoledì 26 Febbraio 2020.

Saranno 16 le aziende gestite da giovani che si racconteranno e parleranno delle loro passioni, del loro lavoro e dei loro prodotti. I Produttori raccontano vuole essere anche un laboratorio di socializzazione, educational e di degustazione. per il piacere di stare insieme e di scoprire e degustare prodotti tipici e tradizionali del nostro territorio. Per gli organizzatori la promozione di eventi all’interno di strutture come l’ARCI è importante perchĂ© mira a creare socialitĂ e a promuovere ulteriormente lea realtĂ produttive dei nostri piccoli imprenditori. Venerdì 28 Febbraio si inizia alle ore 19.00 con le Aziende: De Tursi produttori di ortaggi e soprattutto di pomodori e Tonno Lacava produttore di tonno, entrambe le aziende sono custodi di saperi, abilitĂ , sapori e tradizioni, entrambe sono testimonianze territoriali, che offrono un Viaggio nel territorio attraverso i sapori, un connubio perfetto dove ciò che offre il mare si abbina perfettamente a ciò che offre la terra.







