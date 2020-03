I ragazzi dell’Istituto Filottete scuola Don Bosco gridano “Stop al Coronavirus”

Mattia Arcuri, 11 anni, ha rappresentato il suo sentimento ed ha vinto su tutti per la forza e la voglia di vincere, il male e liberare il mondo

Cirò Marina,

sabato 14 Marzo 2020.

In questa situazione così tanto difficile in cui la gente è costretta e restare a casa, i ragazzi dell’istituto Filottete scuola Don Bosco gridano Stop al Coronavirus!

Trascorrono le giornate davanti al computer per soddisfare le richieste degli insegnanti, ma diventano protagonisti anche con la loro creatività .

La classe I^ sez. B ha accolto con entusiasmo la richiesta dell’insegnante, di creare uno slogan o un disegno che rappresentasse il loro stato emotivo e la loro reazione a questa pandemia.

È così che Mattia Arcuri, 11 anni, ha rappresentato il suo sentimento ed ha vinto su tutti per la forza e la voglia di vincere, il male e liberare il mondo da questo terribile virus, espressione del suo lavoro artistico. Ragazzi semplici e con un gran senso del dovere e del rispetto. Questo è quello che noi ci aspettiamo da loro. Buon lavoro!

