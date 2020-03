All’Ufficio Postale di Isola Capo Rizzuto Ã¨ crollata la controsoffittatura interna, nessun danno a persone

All’Ufficio Postale di Isola Capo Rizzuto è crollata la controsoffittatura interna, nessun danno a persone

Gli uffici costretti a spostarsi sull’Ufficio di Punta di le Castella

La Redazione

Isola Capo Rizzuto,

venerdì 27 Marzo 2020.

Quello che è accaduto all’interno dell’Ufficio Postale di Isola di capo Rizzuto è qualcosa di assurdo e spiacevole. Nella scorsa notte considerate le abbondanti piogge, la controsoffittatura interna è crollata, a causa di infiltrazioni d’acqua. L’unica nota positiva è che per fortuna nessun danno è stato causato agli addetti ai lavori che fortunatamente non erano all’interno dei locali, ne alla clientela. Si vuole ricordare che solo nel Dicembre scorso precisamente dal 19 al 24 sono stati effettuati lavori di ripristino di alcune parti del tetto con conseguente installazione di nuovi pannelli di controsoffittatura. Da tempo come Organizzazione Sindacale denunciamo la situazione di precarietà infrastrutturale degli Uffici dell’intera Provincia, esternando la superficialità dell’Azienda, in quanto alcuni interventi programmati non erano consoni alla risoluzione dei problemi evidenziati. E’ evidente che tutto ciò si ripercuote in modo negativo sull’immagine aziendale, creando disagi alla cittadinanza di Isola Capo Rizzuto, che nel primo giorno di pagamento delle pensioni, in un periodo di grave emergenza a causa della diffusione del COVID-19, si vede costretta a spostarsi sull’Ufficio di Punta di le Castella trasgredendo le ordinanze messe in atto dall’Amministrazione Comunale. Sollecitiamo vivamente l’Azienda perché’ si attivi nell’immediato, per la soluzione delle problematiche sopra esposte, garantendo assoluta sicurezza ai lavoratori e a tutta la clientela.

© RIPRODUZIONE RISERVATA