Emergenza coronavirus: Arpacal dona dispositivi di protezione all’ASP di Vibo Valentia

Non si ferma la gara di solidarietĂ dell’Arpacal per sostenere gli ospedali della Calabria impegnati nella lotta al coronavirus

Vibo Valentia,

venerdì 27 Marzo 2020.

Anche il Dipartimento provinciale di Vibo Valentia, diretto dal dr. Clemente Migliorino, ha voluto dare il proprio contributo in termini di dispositivi di protezione individuale (DPI) da donare al locale nosocomio cittadino.

Così come avvenuto giĂ nelle altre province calabresi, oggi il personale del servizio 118 – incaricato a ciò dal commmissario dell’ASP vibonese, Dott. Giuseppe Giuliano – si è recato presso la sede del Dipartimento Arpacal vibonese per ritirare il materiale donato; si tratta di 150 copricalzari ad alta resistenza, 75 tute ad alta resistenza, 100 tute monouso in tessuto/non tessuto, 100 camici monouso in tessuto non tessuto e 24 maschere FFP2.

“Facciamo il possibile, se necessario oltre il ruolo istituzionale che ci compete – ha dichiarato il Direttore generale Arpacal, dott. Domenico Pappaterra – per dare una mano alla nostra terra per resistere e sconfiggere questa pandemia. Sono piccoli e concreti gesti, totalmente condivisi da tutto il personale dell’Agenzia, per manifestare la nostra solidarietĂ a chi è in prima linea”.

