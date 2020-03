La complicata trattativa di Conte

Roma. Proprio mentre Giuseppe Conte, impegnato in una delicata trattativa europea, tenta di ergersi a rappresentante dell’unità nazionale si rende conto che non riesce a tenere neppure l’unità della maggioranza. E non per colpa del solito Matteo Renzi – a torto o a ragione ripetutamente accusato di continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

sabato 28 Marzo 2020.

