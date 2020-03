Coronaviru: attenzione al volantino truffa esposto nei condomini

Lo rende noto la Questura di Crotone

Comunicato della Questura

Crotone,

martedì 31 Marzo 2020.

In

alcuni condomini di molte province italiane sono stati affissi degli

avvisi in cui compare l’intestazione falsa del Ministero dell’Interno –

Dipartimento della #Pubblica Sicurezza ed il logo della #Repubblica

Italiana con cui si preannunciano #controlli nelle abitazioni.

Il

#falso #volantino invita eventuali non residenti degli stabili a

lasciare le abitazioni che li ospitano, per rientrare nel proprio

domicilio di residenza, perché sarebbe in corso un’attività di controllo

delle autoritĂ .

Sul

foglio figura anche l’obbligo di presentare, a richiesta, la

documentazione di affitto della casa ed i propri documenti con foto.

Si tratta di un tentativo di #truffa.

Vi invitiamo, pertanto, a fare #attenzione.

Potrebbe essere l’astuta mossa di qualche #malintenzionato per entrare nelle case in questo periodo di #emergenza per #covid_19.

Chiunque

si imbatta in simili volantini è pregato di segnalarne la presenza alle

Forze di #polizia e di non seguire le indicazioni in essi contenute.

