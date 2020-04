“Più sicuri in carcere che fuori”, dice Gratteri. Ma a Bologna c’è il primo morto per coronavirus

La Redazione 24

giovedì 02 Aprile 2020.

Roma. “Si è più sicuri in carcere che fuori”, dice Nicola Gratteri, già ex aspirante ministro della Giustizia. “Si ha meno probabilità di infettarsi in carcere che non fuori”, spiega a Otto e Mezzo mercoledì 1 aprile il capo della procura di Catanzaro, spiegando che su 62 mila detenuti ci sono “solo

