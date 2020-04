Agea (M5s) dice perché il governo non vuole condizionalità dall’Ue

Roma. Uno penserebbe al sollievo, se non proprio alla contentezza. E invece no. “Cautela”. Questo è il sentimento con cui Laura Agea, sottosegretario del M5s ai Rapporti con l’Unione europea, dice di aver accolto l’annuncio di “Sure”, il fondo di garanzia sulla disoccupazione appena varato dalla Com continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

venerdì 03 Aprile 2020.

Roma. Uno penserebbe al sollievo, se non proprio alla contentezza. E invece no. “Cautela”. Questo è il sentimento con cui Laura Agea, sottosegretario del M5s ai Rapporti con l’Unione europea, dice di aver accolto l’annuncio di “Sure”, il fondo di garanzia sulla disoccupazione appena varato dalla Com

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA