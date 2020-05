Non c’è rilancio senza nuove dosi di libertà

Non c’è rilancio senza nuove dosi di libertĂ

In un bellissimo articolo pubblicato ieri sul Wall Street Journal, l’ex primo ministro del Canada, il conservatore Stephen Harper, riflettendo sul modo in cui la pandemia ha cambiato in modo radicale gli equilibri tra lo stato e il mercato, ha offerto alcuni spunti di riflessione utili, che ci perme continua a leggere su “IL FOGLIO” […]

La Redazione 24

,

giovedì 14 Maggio 2020.

