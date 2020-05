Crotone: Commercianti esonerati dalla tassa di occupazione del suolo pubblico fino al 31 ottobre

Lo rende noto il il Commissario Straordinario Tiziana Costantino

Crotone,

venerdì 22 Maggio 2020.

I pubblici esercizi esonerati dal pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico fino al 31 ottobre 2020

Pubblicato

sul sito del Comune l’Avviso Pubblico per le autorizzazioni e

concessioni temporanee per l’occupazione suolo pubblico per pubblici

esercizi

Il

Comune ha tempestivamente recepito le disposizioni di cui al Decreto

Legge n. 34 del 19 maggio 2020 ed ha predisposto avviso e modulistica

che disciplinano la concessione dell’utilizzo di suolo pubblico che

prevedono, tra l’altro, l’esonero della tassa per tutto il periodo

che va da maggio al 31 ottobre 2020.

GiÃ

dallo scorso 4 maggio il Commissario Straordinario Tiziana Costantino

ha avviato appositi tavoli tematici con le parti economiche e sociali

della città dai quali era scaturito la richiesta di consentire ai

pubblici esercizi di utilizzare il suolo pubblico in modo da poter

rispettare le misure di distanziamento connesse all’emergenza Covid –

19 con agevolazioni e/o esenzioni rispetto al pagamento dei tributi e

proprio a tale riguardo lo stesso Commissario aveva chiesto agli

uffici di procedere in tal senso come è avvenuto con la

pubblicazione dell’avviso pubblico.







