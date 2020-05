Stop bollette e distacchi forniture domestiche di prima necessità: acqua, luce e gas, la Consolidal sostegno alle famiglie in difficoltà

Stop bollette e distacchi forniture domestiche di prima necessitĂ : acqua, luce e gas, la Consolidal sostegno alle famiglie in difficoltĂ

La Sezione crotonese della Consolidal dalla parte delle famiglie crotonesi

La Redazione

Crotone,

venerdì 22 Maggio 2020.

Sulla Stampa nazionale arrivano lettere accorate, appelli veri e propri SOS di disoccupati, cassaintegrati, piccole imprese, beneficiari delle misure di sostegno al reddito,  come da decreto ministeriale “Cura Italia” per affrontare l’emergenza del coronavirus. L’appello , purtroppo è rimasto inascoltato, fatta eccezione per gli 11 Comuni della zona rossa come da decreto DPCM del 1/3/2020.

Dal nord al sud dell’Italia giungono appelli per un intervento del Governo, perché non esiste  allo stato 20 maggio, alcuna disposizione legislativa e normativa, che prevede la sospensione dei pagamenti delle bollette per le utenze domestiche!

E’ bene sì occorre una disposizione normativa, urgente, per chi non ha la possibilità di pagamento e correrà . Il rischio di vedere tagliate le forniture di prima necessità : acqua,luce e gas!

Difatti, per tutti gli utenti con Bonus sociale che ancora non lo hanno ricevuto, l’Autorità competente ha previsto la possibilità di rinnovare la richiesta con   D.M. 76/2020/R del 17/3/2020 che ha garantito l’erogazione del  bonus ; perciò occorre sospendere le comunicazioni dei pagamenti delle utenze  domestiche ,da effettuare dopo la riscossione del bonus sociale!

La Sezione crotonese della Consolidal E.T.S. –Ente del Terzo Settore – fa appello alle AutoritĂ regionali e locali preposte , affinchè intervengano per sostenere concretamente i

cittadini – utenti in difficoltĂ

economica a causa della pandemia da coronavirus !

E' quanto afferma l'Arch. Filomena Mustacchio, Presidente Consiglio Naz.le Consolidal







