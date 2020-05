Milan, papÃ  Paolo in bilico: altro banco di prova per Daniel Maldini

Milan, papĂ Paolo in bilico: altro banco di prova per Daniel Maldini

Milan, papà Paolo in bilico: altro banco di prova per Daniel Maldini Il più giovane della dinastia ha appena debuttato in rossonero, la situazione in società del padre avrà risvolti sul suo percorso di crescita? Non è detto che sia per forza in negativo… continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 24 Maggio 2020.

Milan, papà Paolo in bilico: altro banco di prova per Daniel Maldini

Il più giovane della dinastia ha appena debuttato in rossonero, la situazione in società del padre avrà risvolti sul suo percorso di crescita? Non è detto che sia per forza in negativo…



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA