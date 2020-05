Eredità Covid: il naufragio del processo penale telematico

Proviamo a farglielo noi il funerale, al maledetto coronavirus: ci portiamo avanti con il lavoro, e diamo una sbirciatina al suo testamento. Tanta roba in eredità, in materia di giustizia. Intanto, forse una valutazione sociale un po’ meno becera del bene supremo della libertà personale. Dopo due me continua a leggere su “IL FOGLIO” >>

La Redazione 24

,

lunedì 25 Maggio 2020.

Proviamo a farglielo noi il funerale, al maledetto coronavirus: ci portiamo avanti con il lavoro, e diamo una sbirciatina al suo testamento. Tanta roba in eredità, in materia di giustizia. Intanto, forse una valutazione sociale un po’ meno becera del bene supremo della libertà personale. Dopo due me

continua a leggere su “IL FOGLIO” >>







© RIPRODUZIONE RISERVATA