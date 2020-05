Riapertura Ospedale Cariati: il Comitato “Uniti nella Speranza” incontra il Commissario per la Sanità in Calabria Saverio Cotticelli

Riapertura Ospedale Cariati: il Comitato “Uniti nella Speranza” incontra il Commissario per la SanitĂ in Calabria Saverio Cotticelli

La speranza si fa sempre piĂş concreta

La Redazione

Catanzaro,

giovedì 28 Maggio 2020.

Proficuo, lungo e dibattutto l’incontro avvenuto nella

giornata di oggi con il commmisario ad acta Saverio Cotticelli, avvenuto

presso la cittadella regionale alla presenza dell’on Giuseppe

Graziano, il dr. Michele Caligiuri, il dr. Cataldo Formaro, il dr.

Tullio Laino come referenti tecnici; e con alcuni dei rappresentanti

del Comitato Uniti nella Speranza – promotori dell’incontro-, Eugenio

Fortino, Giuseppe Bruno e Fina Scarpello.

In

tale incontro, il Generale Cotticelli ha dato mandato ad un membro del

suo staff di effettuare una verifica e una ricognizione delle strutture

esistenti e soprattutto, dei bisogni sanitari del territorio di

Cariati.Ai fini di una rivalutazione dell’offerta sanitaria stessa, a

livello ospedaliera ed territoriale. Anche alla luce del decreto

rilancio nr 34 del 2020.

Particolarmente

incisivo Ă© stato l’intervento dell’on. Graziano nel rimarcare la

necessitá di una implementazione della rete ospedaliera del territorio. E

allo stesso tempo, il Generale Cotticelli Ă© stato molto attento alle

nostre richieste e predisposto, in maniera categorica, verso la

valorizzazione della sanitá pubblica.

Tutto

questo ci ci fa ben sperare per le sorti del nostro Vittorio

Cosentino, e soprattutto, alimenta nel continuare questa importante

mission sociale. Il dialogo con le Istituzioni Ă© l’unica formula

vincente per ottenere i risultati, anche se siamo semplici cittadini,

uniti, perĂł, con l’unico intento di far riaprire l’ospedale di Cariati.

VOLERE É POTERE!







© RIPRODUZIONE RISERVATA