Volano gli ex milanisti: gol e vittorie per Piatek e André Silva

Volano gli ex milanisti: gol e vittorie per Piatek e André Silva Il Werder spera, Schalke in crisi nera: sempre sconfitto dopo la ripartenza. Cade il Wolfsburg, salgono Hoffenheim e Hertha continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 30 Maggio 2020.

Volano gli ex milanisti: gol e vittorie per Piatek e André Silva

Il Werder spera, Schalke in crisi nera: sempre sconfitto dopo la ripartenza. Cade il Wolfsburg, salgono Hoffenheim e Hertha



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA