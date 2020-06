Provincia Crotone: Ripartire con forza e vigore e farlo cercando di risolvere le criticità presenti sul territorio, tra queste la viabilità

Provincia Crotone: Ripartire con forza e vigore e farlo cercando di risolvere le criticitĂ presenti sul territorio, tra queste la viabilitĂ

Sabato 30 maggio il presidente facente funzioni della Provincia di Crotone Giuseppe Dell’Aquila, accompagnato dal consigliere provinciale Simone Saporito, ha avviato una ricognizione del territorio, prime tappe Mesoraca e Petilia Policastro

Crotone,

martedì 02 Giugno 2020.

“Dopo l’emergenza sanitaria – ha spiegato il presidente facente funzioni Giuseppe Dell’Aquila – è adesso il momento di far sentire forte la voce del territorio, di chiedere ed esigere attenzione e risposte. L’Ente ha messo in campo una serie di azioni ed interventi, ha una programmazione, finalmente, per garantire sicurezza alle comunità , ma sono necessarie risorse finanziarie e la volontà di rimettere l’attività della Provincia al centro dell’agenda politico-istituzionale”.

Fronte

unitario, è quello che è necessario per approntare nel breve periodo

interventi sulle disastrate strade provinciali, per attuare quel piano

di interventi che devono andare al di lĂ della gestione emergenziale, e

per farlo il coinvolgimento di tutti gli attori istituzionali del

territorio è indispensabile.

Insieme

si deve lavorare per garantire sicurezza e collegamenti dalle arterie

stradali provinciali piĂą interne verso le direttrici principali, nessuno

deve restare indietro, devono essere assicurate pari opportunitĂ di

accesso alle infrastrutture, alle poche infrastrutture presenti, solo

così si potrĂ davvero puntare su programmi di sviluppo dell’intera area

vasta, una grande comunitĂ con caratteristiche uniche, che devono essere

messe a sistema, in modo integrato. Il dialogo tra Enti non può essere

ostaggio di simpatie o peggio antipatie e contrapposizioni partitiche,

ed è per questo che alla consigliera regionale on. Flora Sculco, seppure

dai banchi dell’opposizione in Consiglio regionale, si chiede di essere

alleata in questa battaglia per il territorio, lo stesso vale per il

dialogo e la concertazione con il Governo centrale.Alle parlamentari

pentastellate, la senatrice Corrado e l’on. Barbuto che fanno parte

della maggioranza di governo, all’on. Stumpo anche lui tra i banchi

della maggioranza, all’on. Bruno Bossio, ed infine, solo in ordine di

ingresso in Parlamento, all’on. Torromino, a loro la Provincia di

Crotone, le comunitĂ che questo territorio vivono, chiedono di essere

alleati e di amplificare e farsi realmente portavoce ed interpreti dei

bisogni e delle legittime aspirazioni degli uomini e donne di questa

terra.







