Juve-Arthur: non è ancora finita. Tocca al Barcellona forzare la mano

Juve-Arthur: non è ancora finita. Tocca al Barcellona forzare la mano Il brasiliano non è convinto di lasciare la Catalogna per Torino, ma i blaugrana spingono per avere Pjanic e realizzare una plusvalenza da mettere a bilancio entro il 30 giugno continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

mercoledì 03 Giugno 2020.

