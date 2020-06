Juve cerca gol, ma non solo quelli di CR7. Khedira e Douglas per segnare di piÃ¹

Juve cerca gol, ma non solo quelli di CR7. Khedira e Douglas per segnare di più

giovedì 04 Giugno 2020.

Juve cerca gol, ma non solo quelli di CR7. Khedira e Douglas per segnare di più

I bianconeri sono quarti in A per reti fatte e in Champions devono rimontare il Lione. Così il tecnico studia le contromisure: esterni liberi per il tiro e inserimenti delle mezzali



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







