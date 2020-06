George Floyd, da Steph Curry a Coco Gauff: tutto il mondo in protesta

La Redazione24

,

venerdì 05 Giugno 2020.

Alle tante immagini degli ultimi giorni, legate alle manifestazioni in seguito all’uccisione di George Floyd, si sono aggiunti anche i tanti video postati su Tik Tok con l’hashtag #Blacklivesmatter. Tra questi anche Coco Gauff e gli Warriors capitanati in strada da Steph Curry, Klay Thompson e Juan Toscano-Anderson. Gazzetta, nella rubrica “Tik-Off”, ha scelto i migliori video della settimana sul tema



