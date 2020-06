Il polpaccio migliora e Ibra ci crede: tornare per Lecce

Il polpaccio migliora e Ibra ci crede: tornare per Lecce Sempre più ottimista, vorrebbe provare a esserci per la ripresa del Milan in A continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 06 Giugno 2020.

Il polpaccio migliora e Ibra ci crede: tornare per Lecce

Sempre più ottimista, vorrebbe provare a esserci per la ripresa del Milan in A



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>







© RIPRODUZIONE RISERVATA