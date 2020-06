Coronavirus: Test sierologici gratuiti anche a 60 persone di Cirò Marina

Il Comune di Cirò Marina tra gli otto comuni della provincia di Crotone insieme a Crotone, Belvedere Spinello, Crotone, Crucoli, Mesoraca, Petilia Policastro, Cotronei, Isola Capo Rizzuto

La Redazione

Cirò Marina,

lunedì 08 Giugno 2020.

La Commissione Straordinaria del Comune di Cirò Marina, porta a conoscenza dei cittadini che il Ministero della Salute, su indicazione e con l’approvazione del Comitato Tecnico-Scientifico, ha appena avviato un’indagine sulla siero-prevalenza nella popolazione, inerente l’infezione da virus SARS-CoV-2.

L’obiettivo dell’indagine è capire quante persone hanno sviluppato gli anticorpi al Coronavirus, anche in assenza di sintomi. Lo studio fornirà informazioni, al fine di stimare le dimensioni e l’estensione dell’infezione nella popolazione.

L’individuazione del campione è stata effettuata dall’Istat e prevede l’osservazione di 150.000 individui sull’intero territorio italiano; in Calabria saranno coinvolti circa 7000 soggetti, distribuiti in 93 Comuni, tra i quali anche Cirò Marina dove si prevede di sottoporre a test fino a 60 persone.

Su indicazione del Ministero della Salute sono state individuate per l’effettuazione del test sierologico, i seguenti laboratori, in possesso della strumentazione prevista:

• laboratorio di Patologia Clinica Polo Sanitario Nord – ASP Reggio Calabria

• laboratorio Analisi Ospedale “San Giovanni di Dio” – ASP Crotone

• laboratorio Analisi Ospedale Castrovillari –ASP Cosenza

L’indagine prevede il coinvolgimento della Croce Rossa Italiana per la gestione del contatto telefonico con i soggetti rientranti nel campione, al fine di acquisire l’adesione o il diniego alla partecipazione all’indagine e fissare l’appuntamento per il prelievo e per il trasporto delle provette presso i tre laboratori individuati.

Le informazioni raccolte saranno essenziali per indirizzare le politiche di contrasto all’epidemia e per modulare le misure di contenimento del contagio, sia a livello nazionale sia a livello regionale.

I risultati dell’indagine, diffusi in forma anonima e aggregata, potranno essere utilizzati per successivi studi e per l’analisi comparata con altri Paesi europei.

Al fine di poter ottenere risultati adeguati, è fondamentale che le persone inserite nel campione casuale non si sottraggano al prelievo e pertanto si invitano i cittadini che saranno chiamati a sottoporsi al test ad assicurare la propria disponibilità nella considerazione che la partecipazione all’indagine è un bene per se stessi e per l’intera comunità .

E’ evidente infatti che i risultati dello studio avviato tanto più potranno essere attendibili e rivelarsi utili in quanto tutti i test programmati possano effettivamente eseguirsi.

Con l’occasione, si ritiene utile ricordare le indicazioni diramate dalla Regione Calabria – Dipartimento Ambiente e Territorio- per la gestione dei rifiuti in costanza di emergenza covid-19.

I cittadini positivi o in quarantena non dovranno fare la raccolta differenziata bensì conferire ogni rifiuto all’interno del sacco dell’indifferenziata, utilizzando due o tre sacchetti che andranno poi sigillati con i lacci o con nastro adesivo prima di gettarli.

I guanti, le mascherine e, in ogni caso di raffreddore, i fazzoletti di carta andranno smaltiti nel sacchetto dell’indifferenziata.

Per i rifiuti indifferenziati è consigliabile utilizzare due o tre sacchetti possibilmente resistenti ( uno dentro l’altro ).

Quanto sopra vale sia per i nuclei familiari che per le attività economiche.







© RIPRODUZIONE RISERVATA