Fine della “pandemia” nei comuni della provincia di Crotone

Il prefetto Tiziana Tombesi ringrazia forze dell’ordine, sindaci e personale sanitario

Crotone,

mercoledì 10 Giugno 2020.

È pervenuta

ufficialmente la notizia che nel territorio della provincia di Crotone non sono

più presenti soggetti positivi al virus COVID-19.

In

questo contesto, il Prefetto di Crotone, certa di interpretare i sentimenti dei

cittadini e delle istituzioni tutte di questo territorio, intende porgere un

sentito ringraziamento a tutti coloro che, a vario titolo, hanno contribuito

fattivamente a contrastare gli effetti della pandemia.

I più

sinceri sentimenti di profonda riconoscenza giungano agli uomini e alle donne

delle forze dell’ordine che in questi mesi hanno lavorato incessantemente per il

raggiungimento di quei risultati che oggi sono finalmente visibili. Umanità e professionalitÃ

hanno caratterizzato, ancora una volta, il loro contributo, in questi difficili

mesi, nella lotta contro la grave emergenza sanitaria.

Grande

apprezzamento merita l’attività del personale sanitario che, operando

instancabilmente, in prima linea, e mettendo spesso a rischio la propria

salute, ha confermato di costituire una riserva e un patrimonio preziosi sui

quali lo Stato può contare.

Prefetto Tiziana Tombesi

Un sentito ringraziamento, infine, il Prefetto intende rivolgere ai Sindaci che, all’unisono, nelle rispettive comunità , hanno lavorato, a fianco dei cittadini. A loro, in primis, spetta un ruolo fondamentale nella ricostruzione di un tessuto sociale inevitabilmente segnato da questi mesi di emergenza. Lo stesso impegno vede da tempo coinvolte le istituzioni, a fianco delle associazioni di categoria e dei rappresentanti delle associazioni sindacali, nella costruzione di una ripresa solida e sana dell’economia. Solo un intervento sinergico da parte della diverse componenti della comunità , può, infatti, rendere possibile quella rinascita socio-economica di cui il territorio crotonese ha oggi ancor più bisogno.







