Lâ€™Associazione Forever Young apre una nuova sede a Torre Melissa

L’Associazione Forever Young apre una nuova sede a Torre Melissa

Caligiuri presidente dell’associazione si dice soddisfatto e ringrazia il Comune di Melissa per la concessione di un locale

Torre Melissa,

giovedì 11 Giugno 2020.

Il presidente dell’Associazione Forever Young di Strongoli, Ercole Caligiuri si dice soddisfatto e ringrazia il Comune di Melissa nella persona del Sindaco Raffaele Falbo e tutta la Giunta Comunale, per aver concesso un locale a titolo gratuito all’Associazione che rappresenta.

Nei prossimi giorni sarà realizzato quanto specificato nella deliberazione n. 55 del 01/06/2020 potendo così ampliare il raggio di attività anche nel comune limitrofo.

L’impegno investito dai volontari dell’associazione in favore della comunità , soprattutto nel periodo della pandemia, non è passato inosservato a questa istituzioni che oggi ripone in questo ente tutta la sua fiducia. Queste le parola del Sindaco Raffaele Falbo: << abbiamo accolto con benevolenza la richiesta pervenuta dall’Associazione Forever Young, concedendo un locale a titolo gratuito, con la speranza di offrire ai cittadini servizi che sappiano rispondere alle loro esigenze.







