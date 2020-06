Incidente stradale in via Russia a Crotone: conducente incastrato, intervento immediato dei Vigili del Fuoco

Due le autovetture coinvolte, una Fiat Punto ed una Lancia Musa

Comunicato dei Vigili del Fuoco

Crotone,

lunedì 22 Giugno 2020.

Oggi alle ore 13:56 una chiamata alla sala operativa dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone, segnalava un incidente stradale in Via Russia, zona periferica della città.

All’arrivo sul posto, le due autovetture, una Fiat Punto ed una Lancia Musa erano ancora a centro strada.

All’interno della Fiat punto vi era il conducente incastrato nell’abitacolo, i vigili del fuoco con attrezzatura da taglio riuscivano a estricare il ferito e consegnarlo alle cure dei sanitari del 118.

Messe in sicurezza le autovetture e la zona circostante lasciavano sul posto i vigili urbani per i rilievi del caso. 

