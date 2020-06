UniCaLab, nove team di studenti in gara per la finale

La competizione si svolgerĂ in modalitĂ online il 25 giugno

La Redazione

Rende,

martedì 23 Giugno 2020.

Nove e afferenti a diversi settori di business sono i team che si sono

formati nel corso del II ciclo di UniCaLab, il percorso di formazione di

contamination lab dell’Unical, finanziato da MUR e volto a fornire ai

partecipanti, studenti e laureati, competenze per lo sviluppo di idee di

impresa.

I nove gruppi – AI Barber, Binaffè, BitBox, Contotermico-online,

MyBA, SMove, RistAcasa, Touch Sport, Turbo Gen – affronteranno la fase conclusiva del percorso, ovvero

la final

competition per contendersi i tre premi in palio, nonché quelli

speciali offerti da NTT Data e UniCredit, giovedì 25 giugno. L’iniziativa, a

causa della pandemia ancora in corso, si svolgerĂ in modalitĂ online. Questo

non la renderĂ di certo meno sfidante e meno adrenalinica considerata anche la

composizione della giuria tecnica che decreterĂ i vincitori che comprende investitori

ed esperti di rilievo del mondo imprenditoriale. I componenti della giuria sono: Anna Laura Orrico, sottosegretario

MiBACT e co-fondatrice di Talent Garden CS; Chiara Di Guardo, Chief del

progetto Italian CLab Network; Fortunato Amarelli, Presidente Confindustria

Cosenza; Menotti Lucchetta, Dirigente Settore Alta formazione e UniversitĂ , giĂ

dirigente del settore Ricerca scientifica e innovazione tecnologica della

Regione Calabria; gli investitori Anna Amati (Meta Group/Eureka! Venture SGR), Roberto

Della Marina (Venture Factory/Vertis SGR); Leonardo Giagnoni (IAG), Massimiliano

Ventimiglia (Invitalia/Onde Alte); i main partner Edoardo Di Trolio

(Stakeholder & Territorial Development Manager – Territorial Relations

& Claims Sud UniCredit S.p.A.); Giuseppe Naccarato (Amministratore Unico

Altrama Italia – ViaggiArt); Giorgio Scarpelli (vice presidente NTT Data

Italia).

I tre team vincitori avranno la possibilitĂ di essere incubati in

TechNest, l’incubatore di startup innovative dell’Università della Calabria, e

di ricevere una serie di servizi fondamentali per trasformare il loro progetto

in una realtĂ aziendale.

Sara assegnato anche il “Premio

Miglior Pitch” al team che avrà presentato meglio, in termini comunicativi,

l’idea di impresa a una giuria di giornalisti e comunicatori. Questa, presieduta

dal giornalista RAI, vice caporedattore del Tgr Calabria, Gennaro Cosentino, è

composta da: Mariafrancesca Fortunato del Quotidiano del Sud, Fiorenza Gonzales

della tv La C, Aldo Presta, responsabile identitĂ visiva Unical, Ferdinando

Isabella, VIRAL MKT – Agenzia di comunicazione, Elia Fiorenza, Gazzetta del Sud,

Francesco Mannarino, Calabria Diretta News.

La final competition, che sarĂ moderata dalla giornalista de Il

Sole24Ore Donata Marrazzo, si svolgerĂ secondo il seguente programma:

10.00 – 10.15: Saluti e introduzione;

10.30 – 12:00: Pitch

Session dei nove team in gara;

12.00 – 12:45: Seedtime,

un confronto fra giurati e team;

12.45 – 13.00: Proclamazione

vincitori.

Tutti gli

aggiornamenti sull’evento saranno disponibili sulla pagina Facebook Contamination

Lab Cosenza – Unicalab

