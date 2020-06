“Un foro per la vita” Grande successo l’iniziativa del Movimento Forense, l’Avv. Rocca ringrazia tutti i partecipanti

L’iniziativa promossa dal Movimento Forense ed in particolare dal segretario nazionale Avv. Bruno Agresti denominata “Il Foro per la Vita”

Crotone,

giovedì 25 Giugno 2020.

L’Avv. Salvatore Rocca, Presidente del Movimento Forense di Crotone e Consigliere dell’ordine degli Avvocati di Crotone, ringrazia di cuore tutti i partecipanti all’odierna giornata di donazione del sangue. L’iniziativa promossa dal Movimento Forense ed in particolare dal segretario nazionale Avv. Bruno Agresti denominata “Il Foro per la Vita”, che ha visto coinvolti 22 Sezioni del di MF su 64 e 22 sedi Comunali Avis in tutta Italia.

Ottimo il risultato ottenuto sono state prelevate ben 23 sacche su 30 partecipanti. Tantissime le prime donazioni, tra i giovani avvocati crotonesi.

Scrive l’Avv. Rocca – “Voglio Ringraziare in particolare tutti i colleghi del Movimento Forense di Crotone che hanno accolto con entusiasmo l’iniziativa, ed in particolare la delegata all’evento la coordinatrice dei giovani di MF Crotone l’Avv. Maria Giovanna Liotti (ex volontaria servizio civile Avis )per la fattiva collaborazione nell’organizzazione dell’evento, voglio ringraziare per l’organizzazione congiunta l’Avis comunale di Crotone nella persona della presidente Professoressa Ermelinda Gaetano e del presidente provinciale di Crotone l’avvocato Pietro Vitale nonchĂ© la prof.ssa Mariangela D’Agostino (consigliere Avis regionale), oltre a tutto il personale medico coinvolto nelle procedure di donazioni.”

Conclude l’Avv. Rocca – “Nei momenti di crisi, di confusione, dobbiamo dare forza alle strutture di volontariato, quelle spontanee e immediate, che rappresentano, sempre di piĂą, l’unico anello di congiunzione tra il cittadino e lo Stato.”

