Benzema numero uno. FA Cup e Bundesliga: addio fattore campo. Guardate per chi tifava De Bruyne

Benzema numero uno. FA Cup e Bundesliga: addio fattore campo. Guardate per chi tifava De Bruyne Paolo Avanti ci porta a spasso per il mondo con il meglio del calcio internazionale. Oggi si parla del grande momento di Benzema e del Real Madrid, dei quarti di finale di FA Cup e del record di vittorie […]

La Redazione24

,

martedì 30 Giugno 2020.

Benzema numero uno. FA Cup e Bundesliga: addio fattore campo. Guardate per chi tifava De Bruyne

Paolo Avanti ci porta a spasso per il mondo con il meglio del calcio internazionale. Oggi si parla del grande momento di Benzema e del Real Madrid, dei quarti di finale di FA Cup e del record di vittorie in trasferta nella Bundesliga appena conclusa.



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA