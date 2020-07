Crotone: Summer Invasion 2020 si parte!

Si è tenuta al Museo e Giardini di Pitagora la prima riunione fra le associazioni e i soggetti culturali della città per l’organizzazione delle Summer Invasion

La Redazione

Crotone,

mercoledì 01 Luglio 2020.

Una

rassegna che andrà a ricalcare le Xmas Invasion, quando tante forze

culturali e sociali si sono riunite per costruire un cartellone che ha

“invaso” la città nel periodo natalizio.La

rassegna organizzata dal Circolo Arci Le CentoCittà , Arci Crotone,

Consorzio Jobel e con il lavoro di coordinamento del CSV Aurora di

Crotone, si terrà al Museo e Giardini di Pitagora e durerà tutta

l’estate, nel rispetto totale delle norme anti Covid.Si

attueranno modi nuovi di fruizione della cultura e socialità , tenendo

ben presente tutte le regole previste per contrastare il coronavirus.L’aspetto

centrale sarà quello di tornare a vivere una socialità ai tempi del

distanziamento, siamo certi che con la collaborazione di tutte le forze

in campo fra associazioni e privati tutto questo sarà possibile per la

nostra città .Nei prossimi giorni verrà comunicato il calendario degli eventi.

