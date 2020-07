Cirò Marina: Si aprono le porte ai casting per il film tratto dal videoclip musicale “Figli da gente di Tony Lena”

Qualche giorno fa nei pressi di Cirò Marina, si è tenuto un’incontro tra il regista di Cirò Marina Eugenio Gentile e il regista di Mesoraca Pasquale Giordano, per discutere di un progetto nato dall’idea del famoso cantante Tony Lena

Cirò Marina,

giovedì 02 Luglio 2020.

Il progetto è tratto dal videoclip musicale “Figli da gente”, il quale è stato registrato e curato dallo stesso regista Eugenio Gentile, e prendendo quindi il nome del titolo dallo stesso videoclip.

Si tratta infatti di un film dalla trama inventata, il quale la regia principale sarĂ quella del regista Eugenio Gentile, con la collaborazione straordinaria del regista Pasquale Giordano e il direttore di fotografia Pino Scordamaglia. La trama molto particolare, narra di una Calabria la quale mette in scena un tema di criminalitĂ organizzata, dove si vedono i Boss dell’organizzazione mafiosa che vengono arrestati (scena presente nella parte finale del videoclip musicale “Figli da gente di Tony Lena”), e nel frattempo in una cittĂ regna il caos e l’anarchia, dove le cosche rivali vogliono appropriarsi del territorio, quando all’improvviso, tutto cambia appena dopo la scarcerazione dei Boss dell’organizzazione di Tony Lena. Infatti, qui vediamo il nostro protagonista Tony Lena prendere parte al film come Boss del suo clan, nel tentativo di recuperare il terreno perduto durante la galera. Il film nasce anche con l’idea di trasmettere un messaggio al pubblico, ossia quello di evitare di imitare tutto quello che verrĂ mostrato nel film perchè questo comporta la perdita dei benefici che ne derivano dalla libertĂ di vivere la vita in questo mondo.

Con questo grande annuncio, i registi dichiarano aperti i Casting a CirĂł Marina, per la selezione degli attori che prenderanno parte del film. Per le iscrizioni al Casting, basta semplicemente mandare un messaggio sui canali Instagram e/o Facebook del cantante Tony Lena.

