Elezioni comunali: nasce “Laboratorio per Cirò Marina”, a sostegno del progetto Dell’Aquila Sindaco

“Laboratorio per Cirò Marina” si rivolge ai cittadini: vogliamo innanzitutto manifestare la nostra vicinanza a tutti Voi

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 05 Luglio 2020.

Carissimi concittadini, vogliamo innanzitutto manifestare la nostra vicinanza a tutti Voi. In questo momento così particolare, in una fase post covid che con fatica sta facendo ripartire la vita socio-economica di ognuno, siamo convinti che rispettando le indicazioni e le normative emanate dal Governo, tenendo alto il morale unitamente al nostro rinomato spirito combattivo, riusciremo a continuare ciò che abbiamo lasciato in sospeso a causa di questa dura ed inaspettata pandemia.

Otto mesi

fa, al termine di un confronto a cui partecipavano un gruppo di amici, è nato

quello che oggi con il nome di “Laboratorio per Cirò Marina”, si presenta a voi.

Laboratorio per Cirò Marina è un contenitore di idee, di progetti che crediamo possano essere utili alla nostra comunità sviluppati da ciromarinesi dal pensiero Libero e Indipendente, ognuno con le proprie modeste competenze e la propria esperienza personale, con umiltà , e con obiettivo primario il bene comune.

Ispirandoci

all’art.3 della Costituzione italiana, all’interno di Laboratorio per Cirò Marina,

non esistono distinzioni di razza, religione, sesso, condizioni personali e

sociali. Riteniamo che la LibertĂ sia un bene prezioso da perseguire e

difendere. Ci schiereremo sempre a difesa delle categorie piĂą deboli.

Il modello

che proponiamo si basa sul confronto costruttivo, ci ispiriamo alla politica

dei nostri padri e dei nostri nonni. Uomini che assumendosi la responsabilitĂ

delle proprie azioni e non sottraendosi alla vita politica della CittĂ hanno

fatto grande Cirò Marina. Il modello cui facciamo riferimento si discosta dalla

cattiva consuetudine di vedere un competitore, un appartenente ad altro

schieramento, come un acerrimo nemico. Ancora oggi assistiamo ad episodi in cui

si denigra l’altrui persona, ed alcuni si presentano come portatori unici di

veritĂ . Siamo consci che esistono diversi modi per cercare di manipolare le

informazioni e i discorsi, e diversi sono i provocatori che cercheranno di

contrastare il nostro lavoro, ma noi ripudiamo questo modo di vivere il

confronto politico. Noi risponderemo con educazione e modi gentili a tutti ciò.

Siamo favorevoli al confronto sul piano politico, non personale. Con noi non

attacca!!!

Cirò Marina

ha una grande opportunitĂ alle prossime elezioni amministrative, noi siamo del

parere che la cittĂ necessiti di un notevole cambio di passo in netta

discontinuitĂ con alcune esperienze degli ultimi anni. Crediamo soprattutto in

un profondo rinnovamento di metodi e modi, dalla selezione dei candidati e del

gruppo dirigente, all’affrontare i numerosi problemi che quotidianamente

emergono.

Dopo mesi

di confronto, analisi e condivisone è arrivato il momento di sciogliere le

riserve ed aderire con convinzione al progetto del candidato Sindaco Giuseppe

Dell’Aquila. E lo facciamo dando vita ad un nuovo contenitore politico

denominato “Laboratorio Cirò Marina”, supportando il candidato che riteniamo

essere in grado di lavorare con idee ed efficacia alla crescita ed al futuro di

Cirò Marina.

La nostra

ispirazione civica nasce dall’aggregazione di donne e uomini che sentono forte

l’esigenza di impegnarsi direttamente in un progetto di rilancio per la cittĂ

ed affrontare i grandi temi che interessano la nostra comunitĂ . Siamo aperti

alla partecipazione e al dialogo con tutti coloro che condividano questa voglia

di mettersi a disposizione per Cirò Marina: cittadini, associazioni, categorie

produttive.

Nei

prossimi giorni partiremo con una serie di incontri tematici e zonali, perché

crediamo fortemente sia arrivato il momento della condivisione e della

partecipazione attiva.

