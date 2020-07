Hamilton penalizzato: scatterÃ  tre posizioni indietro in Austria

Hamilton penalizzato: scatterà tre posizioni indietro in Austria

domenica 05 Luglio 2020.

La Fia ha deciso di sanzionare il campione del mondo per non aver rallentato con bandiera gialla durante la Q3 di sabato. Scatterà quinto



