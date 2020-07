Higuain-Rugani, contro il Milan è un’occasione per due

domenica 05 Luglio 2020.

Higuain-Rugani, contro il Milan è un’occasione per due

Le assenze di Dybala e De Ligt rimescolano le carte per la sfida con i rossoneri, per il Pipita la prima da titolare dopo la ripresa, per Rugani il ritorno nel cuore della difesa accanto a Bonucci contro la squadra che lo voleva



