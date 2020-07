Dybala bello e decisivo: è la cura Sarri… Raggiunto Platini, ora il rinnovo

Dybala bello e decisivo: è la cura Sarri… Raggiunto Platini, ora il rinnovo A segno in 5 gare di fila, ha fatto 68 gol in campionato come Le Roi. Salterà il Milan, intanto Paratici accelera per blindarlo continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 06 Luglio 2020.

Dybala bello e decisivo: è la cura Sarri… Raggiunto Platini, ora il rinnovo

A segno in 5 gare di fila, ha fatto 68 gol in campionato come Le Roi. Salterà il Milan, intanto Paratici accelera per blindarlo



continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA